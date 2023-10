Tensión entre embajadas de Estados Unidos y Rusia por espionaje

Washington, DC.- El gobierno de Estados Unidos decidió expulsar a dos funcionarios de la U.S. Embassy and Consulates in Russia luego de que este país expulsara a dos diplomáticos estadounidenses de la embajada en Moscú, por supuesto espionaje de acuerdo a la confirmación del U.S. Department of State (DOS).

Según un portavoz del DOS, «En respuesta a la engañosa expulsión por parte de la Federación Rusa de dos diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, el Departamento de Estado correspondió declarando persona non grata a dos funcionarios de la Embajada de Rusia que operaban en Estados Unidos».

Asimismo sentenció, «El Departamento no tolerará el patrón de acoso del gobierno ruso hacia nuestros diplomáticos». Además agregó que las «acciones inaceptables contra el personal de nuestra embajada en Moscú tendrán consecuencias».

Inicialmente, la agencia de noticias rusa RIA, publicó que según una fuente anónima del Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation se confirmó la expulsión. La misma fue etiquetada como infundada y acusaba a Washington de usar la expulsión de Moscú el 14 de septiembre, porque fueron, «sorprendidos con las manos en la masa participando en actividades de espionaje».

🇺🇸 @POTUS сказал эти слова год назад. Они актуальны и сейчас: 🗣️ Соединенные Штаты осуждают мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, попирает Устав ООН и демонстрирует свое презрение к миролюбивым народам. pic.twitter.com/k1lEY83mEy — Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) September 30, 2023

Agregó la fuente a RIA, «No estamos interesados ​​en una escalada, pero si tales acciones hostiles continúan, como siempre, responderemos con firmeza y decisión».

Por su lado, Rusia amenazó que expulsaría a dos diplomáticos de Estados Unidos acusándolos de trabajar con un ciudadano ruso con el fin de colaborar con un Estado extranjero.

Últimamente, las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos están muy fracturadas debido a la invasión rusa a Ucrania. Por el momento, Washington no ha entrado explícitamente al conflicto, pero sí proporciona armamento avanzado a las fuerzas militares ucranianas, al tiempo que impone más sanciones a Moscú.

