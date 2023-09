«No se le acerque» a prisionero fugitivo «extremadamente peligroso»

Chester, PA.- El prisionero ahora fugitivo Danelo Souza Cavalcante logró escaparse de la cárcel del condado de Chester, Pennsylvania aproximadamente a las 8:50 am del jueves 31 de agosto, no obstante una hora después fue visto caminando por una calle cerca de la prisión, con una camiseta blanca, pantalones cortos grises y zapatillas blancas.

Como respuesta a esta delicada situación, el fiscal de distrito del condado de Chester, Deb Ryan aseguró, «Danelo Cavalcante es considerado un hombre extremadamente peligroso». A los que advirtió, «Si se lo encuentra, no se le acerque».

El fugitivo Cavalcante de 34 años habría apuñalado a su novia Deborah Brandao, de 33 años de edad, delante de sus dos hijos, de cuatro y siete años. Este asesinato se llevó a cabo, porque Deborah descubrió que Cavalcante había cometido un asesinato en Brasil, en 2017.

Deborah tenía planeado denunciar a Cavalcante ante las autoridades, por lo que el actual fugitivo le propinó 38 puñaladas a su novia. El día del asesinato, Cavalcante estaba de fiesta, y según un testigo el asesino se llevó uno de los cuchillos que se usaron para cortar la carne del asador, a esto el testigo dijo, que «iba por su mujer».

PSP Troop J and the Chester Co. Detectives are searching for Danelo Souza Cavalcante, 34, who escaped from Chester County prison on Aug. 31. Anyone with information should call 911, PSP at 610-344-4691 or PA Crime Stoppers: 1-800-4PA-TIPS (8477) or https://t.co/GheTzi0bTc. pic.twitter.com/RbduAYHeib

— PA State Police (@PAStatePolice) September 1, 2023