Se vendió el boleto de Powerball por $1 mil millones

Los Ángeles, CA.- El Powerball de Estados Unidos vendió su boleto ganador del premio mayor acumulado de $1 mil millones de la lotería multiestatal, finalizando así una racha de 38 sorteos seguidos sin un ganador.

El sur de California fue el estado que vendió el tercer premio mayor en la historia del Powerball. El dueño del boleto del premio mayor se definió el miércoles 19 de julio por la noche, con los números 7, 10, 11, 13, 24 y 24.

Por el momento, el titular del boleto ganador no ha sido pronunciado, según la Lotería de California en un comunicado. No obstante, se certificó que el boleto se vendió en Las Palmitas Mini Market en Los Ángeles.

Se estima que el ganador podría llevarse $558.1 millones en efectivo. Además, tiene la opción de recibir los $1 mil millones, antes de impuestos, en 29 pagos anuales.

Tonight's #Powerball numbers are now live! Check your tickets now ➡️ https://t.co/gtYY1Y7C3a pic.twitter.com/ncQqyBfRhK

— Powerball USA (@PowerballUSA) July 20, 2023