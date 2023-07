Premio gordo de Powerball llegó a $1 mil millones

Washington, DC.- El premio gordo del Powerball de Estados Unidos llegó a la impresionante cifra de $1 mil millones por tercera vez en la historia del juego, luego de que el sorteo del lunes 17 de julio no arrojara ganador.

Este sorteo fue el trigésimo octavo sorteo consecutivo sin que alguien ganara el premio mayor. Lo que aumenta en cada momento el monto global del Powerball para ganar a lo grande.

Ver más: Mujer de Gaston ganó $ 1 millón con Mega Millions

De este modo, el poseedor de un boleto tiene que acertar los seis números seleccionados. Según el sitio web de Powerball, las probabilidades de ganar el premio mayor son de una entre 292.2 millones.

Asimismo, los ganadores del premio gordo pueden cobrar un pago único o como un desembolso anual. Este último formato puede ser cobrado en 30 pagos graduados durante casi tres décadas.

Monday's drawing had Match 5 + Powerball winners in #Arkansas, #Georgia & #Texas and Match 5 winners in #Connecticut, #Florida, #Kentucky, #NewYork & #Pennsylvania but NO JACKPOT WINNERS!

Now the #Powerball is currently worth an estimated $1 BILLION!

➡️https://t.co/qjO1n13m9u pic.twitter.com/kTgDjkFihH

— Powerball USA (@PowerballUSA) July 18, 2023