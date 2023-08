Se revive caso de discriminación racial de Mesa Air Group

Austin, TX.- La Fifth Circuit Court of Appeals revivió el caso de Mesa Air Group por una supuesta discriminación racial, violando una ley federal de derechos civiles a dos ciudadanos estadounidenses, perfilados como dos hombres musulmanes que llevó a la cancelación del vuelo por parecer sospechosos.

De este modo, La Corte de Apelaciones expresó el miércoles 16 de agosto, que tanto Issam Abdallah como Abderraouf Alkhawaldeh, podrían demandar a la aerolínea por trato desigual.

Los dos ciudadanos confesaron que regresaban de Dallas desde Birmingham, Alabama. El hecho sucedió el 14 de septiembre de 2019, cuando el piloto de origen africano, específicamente de Eritrea, decidió cancelar el vuelo impulsado por la etnia «árabe, mediterránea», de los pasajeros estadounidenses.

En este sentido, el piloto africano comunicó al personal de seguridad que se negó a volar el avión, «con un hermano llamado Issam en él». En vista de la situación irregular, la aerolínea estadounidense ubicó a los dos hombres en un vuelo más tarde.

Issam Abdallah and Abderraouf Alkhawaldeh, two respected leaders of the Dallas-Fort Worth area Muslim community, suffered egregious racial discrimination while attempting to fly home to Texas after an international relief fundraiser in Alabama. 2/5

— CAIR National (@CAIRNational) August 17, 2023