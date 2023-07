Incendio forestal amenaza viviendas, granjas y tubería de gas natural

Bickleton, WA.- Los residentes del tramo rural del condado de Klickitat, al sur del estado de Washington fueron obligados a evacuar debido a un incendio forestal de rápido crecimiento luego de que el fuego consumiera más de 30.000 acres en menos de 24 horas.

Asimismo, el incendio forestal de Newell Road destruyó varias estructuras en el área. Así amenazó viviendas, granjas, cultivos, ganado, granjas solares y una tubería de gas natural de acuerdo con la confirmación de funcionarios de emergencia del condado.

Por su parte, Allen Lebovitz, portavoz del Department of Natural Resources del estado confirmó que el fuego también avanza hacia la reserva indígena Yakama. Una comunidad de aproximadamente 80 integrantes a unos 190km (120 millas) al este de Portland, Oregon.

En este sentido, el portavoz Lebovitz advirtió, «Estamos bajo una advertencia de bandera roja. Esa es la peor pesadilla de un bombero porque la humedad está cayendo precipitadamente. Los vientos están aumentando. Por lo tanto, el fuego avanza extremadamente rápido».

#NewellRoadFire already in the top 32 largest fires in WA state history. #KlickitatCountyFire Klickitat County’s largest fire to date. 0% contained and new evacuations. #Summerofwind #ColumbiaGorgeWinds 2023.

— Colton Barr Smith (@ColtonBarrSmith) July 23, 2023