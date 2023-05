Los Ángeles limita las «armas fantasmas» o ghost guns

Los Ángeles, CA.- La ciudad de Los Ángeles llegó a un acuerdo, el martes 30 de mayo, con la compañía Polymer80, quien es acusada de vender ilegalmente «armas fantasmas» o ghost guns, que no poseen número de serie y se pueden ensamblar fácilmente.

Esta compañía con sede en Nevada, pagará $4 millones en multas civiles. Además sus fundadores pagarán $1 millón. Del mismo modo, Polymer80 no podrá vender ni componentes, ni kits de armas en California sin incluir números de serie.

La fiscal de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, «Este acuerdo responsabiliza a Polymer80 y a sus fundadores, mantiene las armas fuera del alcance de personas prohibidas, hace que los vecindarios de Los Ángeles sean más seguros y ayudará a las fuerzas del orden público a hacer su trabajo».

La ciudad anteriormente había comentado que las armas fantasmas permitían que las personas con antecedentes, incluyendo delincuentes y menores de edad, obtuvieron estás ghost guns. En este sentido, Polymer80 fue señalado como uno de los principales culpables.

Today I've announced a $5 million settlement blocking ghost gun sales in CA. It will hold Polymer80 and its founders accountable, keep ghost guns out of the hands of prohibited people, make L.A. neighborhoods safer and help law enforcement do their job. https://t.co/SfKKaBWH3z

— L.A. City Attorney Hydee Feldstein Soto (@CityAttorneyLA) May 30, 2023