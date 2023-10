Matan a tiros a conductor luego de estrellarse contra consulado

San Francisco, CA.- Agentes del San Francisco Police Department (SFPD) matan a tiros a un conductor de un Honda que irrumpió el consulado de China en la ciudad, entrando hasta el vestíbulo de la oficina de visas, el lunes 9 de octubre, de acuerdo a la policía de SFPD.

Los detalles del suceso son vagos, pues la policía desconoce la identidad del conductor, ni las razones que lo motivaron a cometer este acto. No se ha mencionado si existen otros involucrados en el hecho.

Kathryn Winters, portavoz de la SFPD, en una conferencia de prensa explicó, «no sé cuántas personas había dentro de la oficina de visas en el momento de la colisión».

Además resaltó la portavoz Winters, «Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron que el vehículo se había detenido dentro del vestíbulo del consulado chino. Los agentes entraron, se pusieron en contacto con el sospechoso y se produjo un tiroteo en el que intervinieron los agentes».

A suspected Khalistani terrorist crashes his Car into the Chinese Consulate in San Francisco. A witness says the suspected Khalistani was shot by police. Important here to note that, Chinese activist @jenniferzeng97 dropped a shocking revelation that CCP agents planned and… pic.twitter.com/uhI5TjRhTO

— Shuvankar Biswas (@manamuntu) October 10, 2023