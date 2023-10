Oficial de policía acusado de homicidio involuntario por caso de 2022

Santa Fe, NM.- El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez acusó el martes 3 de octubre a un oficial de policía de homicidio involuntario por la muerte a tiros de un enfermero afroamericano durante una pelea en 2022, donde supuesta tomó la pistola Taser del oficial.

Se trata del oficial de Las Cruces Police Department, Brad Lunsford, quien presuntamente disparó en la nuca del enfermero Presley Eze, originario de Cunnecticut de 36 años de edad. Eze trabajaba en un asilo de ancianos de Las Cruces.

Los oficiales de policía detuvieron a Eze, luego de que un empleado de la gasolinera denunciara que Eze había robado una cerveza del establecimiento. Esta es la versión de los registros policiales y el material audiovisual.

Según el fiscal general de NM, Torrez el asesinato es fruto del uso injustificable de la fuerza. Además de considerarlo como otro ejemplo de «malas táctivas policiales», Torrez en un comunicado concluyó que la fuerza letal no era razonable dadas las circunstancias, basándose en la consulta con expertos en uso de la fuerza.

Today our office announced charges against an LCPD Officer for the shooting death of Presley Eze. The shooting took place in August 2022 after LCPD was called out to a local gas station upon reports of a suspected petty misdemeanor. https://t.co/14Fwto0tsu

— NM Attorney General (@NewMexicoOAG) October 3, 2023