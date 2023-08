Identifican a persona de interés en asesinato de niña guatemalteca

Pasadena, TX.- El caso de María González, de 11 años, una niña guatemalteca asesinada en Texas, sigue bajo la lupa de la opinión pública y de los investigadores.

La niña fue agredida sexualmente y estrangulada el sábado 12 de agosto en el apartamento donde vivía con su padre, según los informes del caso. El Departamento de Policía de Pasadena informó este viernes que identificó a una persona de interés.

Ver más: Respuesta SWAT en Gastonia por hombre atrincherado

Se trata del joven hispano Juan Carlos García-Rodríguez, de 18 años, quien también vive en el completo de apartamento donde fue asesinada María González, pero desde entonces se ha ido.

La niña y su padre, Carmelo González, tenían cuatro años de haber emigrado a Estados Unidos. Antes de llegar a Pasadena vivieron en Austin y Florida.

We want to provide an update on the case involving the Murder of 11-year-old Maria Gonzalez, who was found deceased by her father on Saturday, August 12, 2023.

We have identified a person of interest and are asking that anyone with information…1/2 pic.twitter.com/LTzKZVxU04

— Pasadena Police Department (@PasadenaPDTX) August 18, 2023