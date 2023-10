Huracanes del Atlántico serán más fuertes a lo largo de la costa este

Washington, DC.- Los huracanes del Atlántico ahora tienen más del doble de probabilidades de fortalecerse desde una tormenta débil de categoría 1 a un gran huracán de categoría 3 en solo 24 horas, de acuerdo a un nuevo estudio publicado en la revista Scientific Reports.

En las últimas 2 décadas, la probabilidad de que estos fenómenos se desarrollen en la cuenca del Atlántico fue del 8.12%. Pero en el período entre 1970 y 1990 esta probabilidad fue del 3.23%. Es decir, un aumento del 4.89% de probabilidad.

Este estudio también destacó la probabilidad de que los huracanes se fortalezcan velozmente, frente a la costa este del país, y el Mar Caribe. Por el contrario, el Golfo de México se fortalecerá más lentamente.

La autora del estudio, Andra Garner, meteoróloga de la Rowan University, añadió en declaración, «Se ha vuelto más común que las tormentas se intensifiquen cerca de la costa este de Estados Unidos».

Marine heatwave (MHW) update🌡️📢:

Current conditions show that in September 2023, approximately 39% of the global oceans experienced MHWs (including long-term warming), which ranked 1st among all months since 1991!

Learn about their significant impacts:https://t.co/GV2XszkBfV pic.twitter.com/Gfb3R9wjoT

— NOAA Research (@NOAAResearch) October 19, 2023