Exoficial Tou Thao condenado por caso George Floyd

Saint Paul, MN.- El juez de distrito del estado de Minnesota, Peter Cahill halló culpable al exoficial del Minneapolis Police, Tou Thao, por supuesta «complicidad» en el asesinato del ciudadano afroamericano, George Floyd en el mes de mayo del año 2020.

El exoficial Thao es el último de los cuatro oficiales implicados en el caso en ser juzgado directamente por su cooperación en el asesinato. Por el momento, cumple una condena de tres años y seis meses en una prisión federal.

Thao fue sentenciado en 2022 por «violar los derechos civiles» de Floyd. Como consecuencia de este hecho nació una nueva era del movimiento contra la brutalidad policial en Estados Unidos.

Justo antes de la revelación del dictamen, Thao comentó, «No tenía intención de hacer ningún mal o tratar de hacer daño a nadie. Esa nunca fue mi intención. Hice lo mejor que pensé que podía (…) Yo no cometí esos crímenes».

Tou Thao did nothing wrong. This is not justice.

Tou Thao: "I did not commit these crimes. My conscience is clear. I will not be a Judas nor join a mob in self-preservation or betray my God."

Judge Peter Cahill: "I was hoping for remorse? Regret? Acknowledgement of some… pic.twitter.com/8OgZXzjrly

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 8, 2023