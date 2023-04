Estados Unidos evacuó a su personal diplomático de Sudán

Washington, DC.- El personal diplomático de la embajada de Estados Unidos en la capital de Sudán, Jartum fue evacuada, como también estadounidenses diplomáticos de otros países mientras los combates por la lucha del poder continúan en este país africano.

De acuerdo con John Bass, subsecretario de Estado para la Administración declaró, «Evacuamos a todo el personal estadounidense y sus dependientes asignados a la Embajada de Jartum». Refiriéndose a al menos 100 miembros de la embajada.

En este sentido, Bass añadió que una cantidad importante de personal local sigue en Jartum apoyando a la embajada. Pese a que Washington decidió suspender sus operaciones el sábado 22 de abril impulsado por los riesgos de seguridad.

Hay que recordar que estas acciones están impulsadas por una lucha armada, que empezó el fin de semana pasado, entre las fuerzas lideradas consideradas los dos antiguos líderes aliados del consejo gobernante de Sudán.

