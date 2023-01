Escaparon cinco presos de prisión por tuberías de plomería

St. Francois MO.- Cinco presos escaparon de la cárcel del condado de St. Francois en Farmington, Missouri de acuerdo con el St. Francois Sheriff’s Department, que aprovechó para solicitar ayuda a la Patrulla Estatal para localizar a los reclusos escapados.

Además, el Department del Sheriff de St. Francois también informó que la última vez que fueron vistos fue con ropa interior térmica blanca. Aprovechó para incentivar a la comunidad para la captura de estos fugitivos.

Recompensas de hasta $5.000 por tres reclusos ofrecen las autoridades a cambio de cualquier información sobre el paradero de estos fugitivos.

Los fugitivos fueron detectados por una cámara de vigilancia, donde irrumpieron en un celda segura y escaparon por una ventana antes de escalar el edificio hasta el techo. Luego desaparecieron por las tuberías de la prisión.

If anyone knows the location of any of the escaped inmates, contact the St. Francois County Sheriff’s Department at 573-756-3252 or Joint Communications at 573-431-3131. https://t.co/Q4sotSwO00

Kelly McSean, de 52 años de edad quien se identifica como una mujer que está cumpliendo condena por agresión sexual.

Aaron Wade Sebastion de 30 años de edad, cumpliendo condena por asalto.

Lujuan Tucker de 37 años, que también cumple condena por estupro de una niña de 12 años.

A news release issued by the St. Francois County Sheriff’s Department indicated that the men had gathered in a secured cell before using “force” to bust through a secured door. They then made their way to the roof, and eventually off jail property. https://t.co/CrPcFPpajB

