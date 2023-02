Entérese quién es la contrincante republicana de Donald Trump

Washington, DC.- La candidata Nikki Haley arrancó su campaña por la nominación presidencial republicana de 2024 convirtiéndose en la contrincante directa de su exjefe y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas de 2017 a 2018, Haley en un video que su equipo envió por email cuando se unió a Trump como candidata anunciada para 2024, precisó, «Es hora de una nueva generación de liderazgo».

Además, añadió en el video, «Deberías saber esto sobre mí: no tolero a los matones. Y cuando les das una patada, les duele más si usas tacones». De este modo, la candidata Nikki Haley y exgobernadora de Carolina del Sur presentará su ruta de campaña en un discurso en Charleston, Carolina del Sur, este 15 de febrero.

Nikki Haley de 51 años de edad tiene una reputación dentro del partido Republicano de ser una sólida conservadora con mucha capacidad para abordar tópicos de género y raza de forma más auténtica que otros pares.

Get excited! @NikkiHaley just filed to run for president.

It’s time for a new generation of leadership—but we can’t win without you.

Head to https://t.co/EOtrpCvhfq to join #TeamHaley today. Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/ygFqbKlnHr

— Team Haley (@TeamHaley) February 14, 2023