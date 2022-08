Desafiante nuevo año escolar

Se pone fin a unas vacaciones que anualmente Charlotte Mecklenburg School las determina; aunque en éstas, profesores y maestros también trabajan durante ese periodo de tiempo, porque ellos laboran hasta con aquellos alumnos que hacen escuela de verano; es decir, para maestros y profesores, las vacaciones son relativamente cortas; comprendiendo desde luego varias excepciones.

Para el Charlotte Mecklenburg School, este año escolar tiene varios componentes que hay que analizarlos con suficiente creatividad educativa. Y una de ellas es precisamente la de observar el comportamiento de la salud en los estudiantes postpandemia e incremento del Covid 19, que nuevamente se ha detectado.

Meas de 140 mil estudiantes

Este año, para el Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) es un inexcusable desafío ante la presencia de sus 140 mil alumnos que entrarán a las aulas de las escuelas, de los cuales 40 mll estudiantes son de origen hispano, lo que significa que esta diversidad estudiantil tendrá que cruzar por varias etapas en el aprendizaje, como el de su seguridad personal por el porte de armas en el interior de las escuelas y la escasez del profesorado que cada día se hace más notorio

El anterior año escolar hubo pérdida educativa, cuya narrativa provino de las circunstancias por la pandemia del Ciovid-19, cuando alumnos cambiaron lo presencial por lo virtual y esto motivó a que haya un aumento por decersión escolar que tiene que evitarse, siendo una responsabilidad del superintendente escolar para que no suceda.

Creando ciudadanos saludables

Pero más allá de la seguridad de los estudiantes y el profesorado que se educa y labora en el CMS, está inmerso un cambio saludable dentro del sistema educativo en las escuelas de Charlotte Mecklenburg School. Un cambio dentro de su formato de aprendizaje, para que eduquemos enseñándoles valores éticos tangibles como la cívica, moral y urbanidad, para ir creando ciudadanos responsables y respetuosos dentro y fuera de su entorno social; es decir, formando ciudadanos del futuro, que sean inculcados con valores y ética.

Actualmente, la enseñanza no radica únicamente en impartirla sino aceptarla por el receptor y, esa aceptación sobresale en los países pobres de Latinoamérica, (como ejemplo) que hay niños que recorren horas para ir a estudiar en las escuelas. Caminan descalzos y sin desayunar por senderos peligrosos. Muchos niños y niñas los observamos trepados en ramas de árboles de pueblos con apenas un cuaderno y un lápiz. Sus libros son comprados y los que los llegaron a tener son de aquellos padres de familia que los adquirieron con mucho sacrificio. Aquí, la educación primaria y secundaria es gratuita y las universidades ofrecen becas para fácilmente obtener un título. Las instituciones sin fines de lucro y el sector privado ofrecen créditos, pero en los países pobres, educarse es más difícil pero se enseña aprendiendo valores.

Libertad en materia educativa

La narrativa en la enseñanza primaria y secundaria en este país, adolece de conceptos virtuales en la educación. La libertad en materia educativa de niños (as) y adolescentes, es usada hacia un libertinaje a temprana edad en donde no hay autoridad de padre con sus hijos y por consiguiente el respeto de ellos hacia sus progenitores, no los hay, en gran mayoría, en donde la psicología familiar tiene que sobresalir empleando un sistema del buen vivir siendo mejores amigos con sus hijos. Esta psicología, indudablemente, aportaría a que la enseñanza sea más productiva, tanto para el estudiante, profesorado y padres de familia y por supuesto, al mismo sistema educativo que imparte el Sistema Escolar del Charlotte Mecklenburg School.

No obstante para el convivir de los estudiantes, profesorado, padres de familia y el Sistema Escolar de Charlotte Mecklenburg School, existe un desafío latente en este nuevo año escolar 2022-2023, en el que se tienen que proveer de toda la tecnología educativa para el control y seguridad de todo un cuerpo en materia de la educación que se imparte en escuelas,colegios y universidades en este país; particularmente, de nuestros estudiantes que regresan a clases en medio de un desafiante año escolar.