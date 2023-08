Cuestionado jefe de emergencias de Maui renunció

Lahaina, Hawái.- Herman Andaya, jefe de la Maui Emergency Management Agency (MEMA), renunció tras recibir fuertes críticas por su manera de reaccionar a los incendios forestales, quien ya había declarado que no se arrepentía de su decisión de no hacer sonar las sirenas de advertencia cuando el incendio arrasaba con la ciudad de Lahaina, Hawái.

Parte de las críticas tienen como premisa que muchas personas murieron porque quedaron atrapadas en sus casas o vehículos, cuando intentaron huir a último minuto, cuando los incendios forestales avanzan fuertemente.

Ver más: ¿Cómo mantenerse a salvo en los incendios forestales?

La cifra de fallecidos para el jueves 18 de agosto subió a 111 personas. Las autoridades etiquetaron estos incendios forestales como el más mortífero en los Estados Unidos en más de 100 años.

Para expresar su renuncia, el condado de Maui en un comunicado dijo, «Hoy, el alcalde Richard Bissen aceptó la renuncia del administrador de la Agencia de Manejo de Emergencias de Maui (MEMA), Herman Andaya».

Hawaii official emergency services chief, Herman Andaya, resigns amid backlash, when asked if he regrets not sounding the alarm to alert residents of wildfires he responded, “I do not.”

Should he face criminal charges?

pic.twitter.com/RI8hp4mv8z

— TaraBull (@TaraBull808) August 18, 2023