Vi Lyles: “La pérdida de vidas en las calles es una tragedia”

Charlotte, NC.- “La pérdida de vidas en las calles de Charlotte es una tragedia”, describió la alcaldesa Vi Lyles durante un acto en el marco Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas del Tránsito.

Líderes de la ciudad, socios y miembros de la comunidad se reunieron el 19 de noviembre en este evento que también reconoce los esfuerzos globales y locales para reducir las víctimas en las carreteras, destacó un comunicado.

La ciudad de Charlotte participa en Vision Zero, un plan de acción global diseñado para reducir los accidentes y eliminar las muertes y lesiones graves relacionadas con el tráfico para 2030.

Ver más: Recaudan fondos para familia de latino muerto en accidente

Según datos del detective Worthy, 334 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en nuestra ciudad entre 2019 y 2023.

REMINDER: Join us TODAY at @CMPD Freedom Division, 4150 Wilkinson Blvd., from 10 a.m. to noon for World Day of Remembrance as we remember the lives lost on our streets. @CharlotteDOT #VisionZero #WDoR2023 pic.twitter.com/r5DLNiMxA2

— City of Charlotte (@CLTgov) November 19, 2023