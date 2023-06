“Situación de emergencia” cerró tráfico en Eastway Drive

Charlotte, NC.- El tráfico en Eastway Drive fue cerrado este lunes debido a una “situación de emergencia” no especificada, informó la policía de Charlotte.

“Cierre de vías en la cuadra 300 de Eastway Dr”, publicó a las 7:36 am el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg en su cuenta de Twitter sin más detalles.

Sin embargo, en la aplicación de alertas de CMPD se indicó que estaban en la “escena de una situación de emergencia activa”.

La policía alentó a los conductores a tomar rutas alternas debido al cierte de Eastway Drive por una “situación de emergencia”, como describió.

