sacrificada-rinoceronta-de-north-carolina-zoo

Asheboro, NC.- Una rinoceronta del North Carolina Zoo fue sacrificada debido a un avanzado y prolongado deterioro de su salud.

Natalie, de 30 años, era una rinoceronta blanca del sur. La sacrificaron el 10 de enero, informó el zoológico en un comunicado.

El animal sufría insuficiencia renal crónica, anemia y enfermedad multisistémica.

“Desafortunadamente, su salud estaba en un fuerte declive a pesar de los esfuerzos del tratamiento, lo que condujo a una disminución en la calidad de vida”, dijo el veterinario asociado del zoológico de Carolina del Norte, el Dr. Tim Georoff.

«Los equipos de cuidado de animales y veterinarios tomaron la difícil decisión de sacrificar a Natalie cuando los esfuerzos del tratamiento ya no eran efectivos».

