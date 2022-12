Roy Cooper: Clima invernal puede ser desafiante

Charlotte, NC.- El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, hizo una llamado a la población a prepararse para el clima invernal que según dijo puede ser desafiante.

“Las predicciones del clima invernal en Carolina del Norte pueden ser desafiantes, lo que significa que todos debemos estar preparados actualizando los kits de preparación para emergencias y revisando el plan de emergencia de nuestra familia”, dijo el gobernador Cooper.

“Los residentes deben mantenerse informados prestando atención a fuentes de información confiables y oficiales sobre pronósticos y alertas meteorológicas”.

Las palabras del gobernador, publicadas en un comunicado del gobierno estatal, son parte de la campaña en medio de la Semana de preparación para el clima invernal, del 4 al 10 de diciembre.

Los pronósticos indica que debido al fenómeno La Niña en Carolina del Norte el invierno será más cálido que en otras épocas. Sin embargo, esto no significa que no se desarrollarán precipitaciones invernales en todo el estado, lo que conducirá a caminos potencialmente helados y peligros.

El gobernador Cooper dijo que parte de la preparación para el clima invernal es monitorear las condiciones y los pronósticos, así como prestar atención a las alertas, advertencias y avisos de las autoridades.

En este apartado hay tres claves: Winter Storm Watch, cuando las condiciones son favorables para fuertes nevadas, aguanieve o lluvia helada dentro de las próximas 24 a 48 horas; Winter Storm Warning, cuando hay mucha confianza en que una tormenta de invierno causará impactos significativos en las próximas 24 horas; Winter Weather Advisory, cuando se espera un clima invernal y los residentes deben tener cuidado ya que se esperan cantidades ligeras a moderadas de nieve, aguanieve o lluvia helada en las próximas 24 horas, lo que causa dificultades para viajar.

Winter Weather Preparedness Week is Dec. 4 – 10 and Gov. Cooper is encouraging North Carolinians to plan now. It's important to prepare by updating emergency preparedness kits and reviewing your family’s emergency plan.https://t.co/EJQa94u0yw pic.twitter.com/OBVSttztg6

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) December 5, 2022