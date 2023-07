robo-de-autos-impulsa-aumento-del-crimen-en-charlotte

Charlotte, NC.- El robo de autos impulsó el aumento del crimen en general durante el primer semestre de 2023 en la ciudad de Charlotte.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) publicó su informe de seguridad pública con un balance desde el 1 de enero hasta y el 30 de junio de 2023.

CMPD precisó que los robos de automóviles aumentaron en 143 % en comparación con el mismo período del año pasado.

“La cantidad de robos de automóviles Hyundai/Kia sigue siendo extremadamente elevada tanto en Charlotte como en todo el país debido a un desafío en las redes sociales dirigido a estos vehículos que surgió en 2022”.

El subjefe de CMPD, Steven Brochu, habló sobre la incidencia del delito de robo de autos en la tasa de criminalidad, la cual disminuiría 0,4 % si se excluye este tipo de crimen.

Charlotte y otras ciudades del país han estado lidiando con un reto viral de TikTok sobre cómo robar autos de las marcas Hyundai y Kia.

Los delincuentes juveniles han representado la mayoría (72 %) de todos los arrestos por robo de vehículos hasta el momento en 2023. Algunos de tan solo 12 y 13 años, han estado relacionados con múltiples robos de vehículos.

Auto thefts remain the driver of overall crime. It is important to note that if you exclude auto thefts, overall crime has decreased by 0.4%. pic.twitter.com/LCcVFM7lSP

— CMPD News (@CMPD) July 12, 2023