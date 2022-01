Refugios en el condado de Mecklenburg de cara al evento de clima extremo

Charlotte, NC.- En respuesta al clima extremo pronosticado para este fin de semana, la Charlotte-Mecklenburg Emergency Management (CMEMO), Roof Above y el Salvation Army Center of Hope están trabajando en conjunto para apoyar a las personas sin hogar durante el evento climático extremo.

De esta forma, a lo largo del covid-19 la ciudad y el condado ha estado trabajando con los socios de refugio, Roof Above y Saltation Army buscando ampliar la capacidad de camas de refugio en la comunidad.

Ver más: Cómo prepararse para el clima invernal del fin de semana

Al tiempo que los refugiados garantizan las medidas básicas de distanciamiento social planteadas por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), y la guía de Mecklenburg County Health Department a lo largo y ancho del refugio.

Por su parte, la unidad de covid-19 del Mecklenburg County Health Department seguirá trabajando con sus socios para garantizar los recursos mínimos necesarios. Por ejemplo, Atrium Health proporcionó 75.000 mascarillas a los refugios.

Frente al clima extremo, el condado de Mecklenburg y sus socios continuarán monitoreando el clima y las necesidades de la comunidad

De manera que, a partir de este sábado 15 de enero de 2022, hasta el lunes 17 de enero de 2022, los refugios ampliarán su capacidad de acceso durante el evento climático. Al mismo tiempo, los equipos de ayuda para personas sin hogar se desplegarán en campamentos a partir del viernes por la mañana, para entregar mantas y/o abrigos, de negarse a ir al refugio.

Serving people in our community experiencing homelessness takes all of us working together. Ahead of the wintry weather this weekend, we are working with @RoofAbove and their outreach team to provide coats to those who need them. pic.twitter.com/uD1vbIFIvC — Sal Army Charlotte (@SalArmyCLT) January 14, 2022

Para los hombres:

Inicialmente, Roof Above proporciona refugio para hombres y amplía su capacidad al agregar catres en Lucille Giles Men’s Shelter (3410 Statesville Ave.). Es importante saber que, para acceder a este refugio, los hombres pueden ingresar al sitio en 3410 Statesville Ave a partir de las 4:30 pm.

Extreme weather is headed our way. @RoofAbove and @SalArmyCLT are expanding shelter bed capacity for those experiencing homelessness starting tomorrow (1/15). @CATSRideTransit will provide free rides to the shelters. @AtriumHealth is providing face masks » https://t.co/m07T1E0mY9 pic.twitter.com/ZnG0OlSStV — Mecklenburg County (@MeckCounty) January 14, 2022

De esta forma, Roof Above operará su Centro de Servicios Diurnos en horarios de 8 am. a 5 pm. Aquí, habrá asientos interiores limitados, así como acceso a los baños. También habrá asientos al aire libre con calentadores radiados.

Para mujeres y familias:

Por otro lado, Salvation Army Center of Hope brinda refugio a mujeres solteras y familias. Por el momento, y durante el evento climático extremo, el Centro amplía la capacidad en 50 camas en su refugio Center of Hope (534 Spratt Street).

We are actively making sure safety is at the forefront of our operations, and leaning on the CDC, public health department, and our medical director for guidance. — Roof Above (@RoofAbove) January 13, 2022

Algunas consideraciones a tomar en cuenta son que las mujeres y las familias pueden acceder a este refugio llamando al 2-1-1 o yendo al refugio en 534 Spratt Street entre las 9 a. m. y las 8:30 p. m.

Ver más: Cómo prepararse para el clima invernal del fin de semana

Finalmente, los autobuses del Charlotte Area Transit System (CATS) prestarán servicio a las personas a estos refugios sin cargo, es decir gratis, el 15 y 16 de enero de 2022 durante el día. Para abordar, los pasajeros simplemente deben identificar la ubicación del refugio para el conductor y contar con los protocolos de bioseguridad.

Video: 5 personas han fallecido en NC tras incendios de viviendas