recuperado-food-truck-arepoint

Charlotte, NC.- El food truck Arepoint robado a finales de agosto en Fort Mills, Carolina del Sur, ha sido recurado en la ciudad de Charlotte, informaron las autoridades.

Arepoint es propiedad de Daniela Quintero, una abogada venezolana cuyo emprendimiento de comida tradicional de su país ganó popularidad en el área de Charlotte.

El camión de comida fue robado el 29 de agosto de un depósito en Fort Mills donde lo guardaba. Una camioneta blanca lo enganchó y se lo llevó.

La Oficina del Sheriff del Condado York informó el jueves 14 de septiembre que el food truck fue recuperado en la ciudad de Charlotte, en el área de Steel Creek. El tráiler había sido pintado de nuevo.

Daniela Quintero conoció por parte de la policía que el hecho estaba relacionado con una red criminal dedicada al robo de trucks y vehículos similares.

UPDATE: This stolen food truck trailer has been recovered in Charlotte, NC in the Steel Creek area. The trailer had been repainted. #YCSONews pic.twitter.com/hZZrcowzWd

— York County Sheriff (@YCSO_SC) September 14, 2023