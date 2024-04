recaudan-fondos-tras-asesinato-de-padre-boricua

Charlotte, NC.- Un joven padre boricua fue la persona asesinada a tiros el pasado domingo en la ciudad de Charlotte.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) identificó a la víctima del hecho ocurrido poco después de las 7 pm en la cuadra 2600 de Druid Hills Way.

Xeniel Báez, de 21 años, es la víctima mortal en este caso. Recién se había convertido en padre primerizo. El bebé tenía nueve días de nacido cuando el hombre perdió la vida.

No está claro cómo ocurrieron los hechos. Un equipo de emergencia trasladó a Báez con heridas de bala a un hospital donde fue declarado muerto.

Case Update: The victim in this case has been identified. See case update here: https://t.co/rP0D3DlEHF

— CMPD News (@CMPD) April 10, 2024