Charlotte, NC.- Las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS) pondrán en marcha un programa único en Carolina del Norte llamado Personalized Academic Command of English (PACE) para ayudar a los estudiantes inmigrantes recién llegados a dominar el inglés.

El innovador programa en el estado será aplicado en E.E. Waddell High School, donde el mes pasado fue nombrada como directora la latina Alejandra García.

PACE está dirigido a estudiantes inmigrantes del noveno y décimo año y ofrece clases personalizadas y un apoyo intensivo para acelerar su aprendizaje del idioma.

Progreso Hispano News estuvo en E.E. Waddell High School y conversó con los líderes del programa y la escuela sobre esta iniciativa.

Programa ayuda a estudiantes inmigrantes a dominar el inglés

La directora ejecutiva de Aprendizaje y Adquisición del Idioma de CMS, Nadja Trez, explicó que PACE se enfocará en estudiantes de noveno y décimo grado que han estado en la escuela de Estados Unidos menos de dos años y no hablan inglés.

“Tendrán un apoyo intencional intensivo de maestros altamente calificados”, garantizó Trez.

Ella estudió este programa durante cuatro años. Viajó por diferentes estados del país para conocer lo que otras escuelas hacen y así diseñar un plan local basado en lo que sí está funcionando.

La directora Alejandra García resaltó la importancia de esta iniciativa. «Vamos a tener instrucción personalizada e íntima con cada uno de los estudiantes que llega para poderles dar la esperanza y el empuje para que puedan salir adelante».

Aclaró que no hablarán en español a los estudiantes. “Vamos a amplificar el currículo no a simplificarlo”.

“¿Cómo les enseñamos? Con altas expectativas, no simplificando sino amplificando y proveyéndole mucha instrucción personalizada. Vamos a mostrarle al país y al mundo que los latinos y la gente que habla otros idiomas tienen mucho más potencial», expresó García.

Abrir caminos a los estudiantes

CMS tiene casi 150.000 alumnos, de los cuales 30% son latinos. Miriam Maya, secretaria de E.E. Waddell High School, alguna vez fue parte de la comunidad estudiantil del distrito escolar.

“Yo llegué de México cuando tenía 13 años y entré a un high school al 9 grado y me tocó la experiencia de no saber el idioma en un nivel más alto. Me acuerdo mucho que yo siempre llevaba un diccionario pequeño; también a la profesora que nos enseñaba inglés que trataba de reunirnos a todos en el mismo salón para ayudarnos”.

“Con el transcurso de los años aprendí el idioma y pude ayudar a más inmigrantes que venían a las clases. Ahora soy parte de los dreamers”, dijo Maya.

CMS reconoce la importancia de dominar el inglés como principal idioma, especialmente en una ciudad como Charlotte, que ha recibido a miles de familias inmigrantes de Latinoamérica y otras partes del mundo.

Con un enfoque en el éxito académico y la aceleración del aprendizaje del inglés, el programa PACE busca brindar oportunidades y abrir puertas para los estudiantes inmigrantes en su camino hacia un futuro próspero en la sociedad estadounidense.

