Charlotte, NC.- Carolina del Norte registró la primera muerte pediátrica de la temporada de gripe, según informaron las autoridades.

“Un niño en la parte occidental del estado murió recientemente por complicaciones asociadas con la infección por influenza”, informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés).

A principios de noviembre, el NCDHHS informó que las sobre las primeras muertes en el estado.

Dos adultos en la parte occidental del estado murieron debido a complicaciones de la influenza durante la tercera y cuarta semanas de octubre, dijo en su momento el departamento.

El reporte del NCDHHS no precisó la fecha en la cual ocurrió la primera muerte pediátrica.

Zack Moore, epidemiólogo estatal del NCDHHS, envió condolencias a la familia de este niño después de su trágica pérdida.

