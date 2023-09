NC insta a la vacunación contra el COVID-19 y la gripe en otoño

Charlotte, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte ha emitido un llamado a la población para que se vacune contra el COVID-19 y la gripe en esta temporada de otoño.

Debido a la continua evolución del virus del COVID-19, se ha desarrollado una vacuna actualizada para combatir las variantes y prevenir enfermedades graves. Con un aumento en las infecciones por COVID-19 en el estado, la vacunación se considera una herramienta vital para controlar la propagación del virus.

Además, se recomienda la vacuna anual contra la gripe, especialmente para adultos mayores y personas con condiciones médicas subyacentes.

Este año también se introduce una vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) para adultos mayores y bebés en riesgo, agregó el departamento en un comunicado.

La mayoría de los seguros médicos cubrirán la vacuna contra el COVID-19 sin costo alguno, y se ofrece programas para aquellos sin seguro médico.

