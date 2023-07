Nueva Ley de Integridad Previa al Juicio, ¿en qué consiste?

Charlotte, NC.- El gobernador Roy Cooper firmó un proyecto de ley, llamado Integridad Previa al Juicio, sobre las condiciones para la libertad preventiva en Carolina del Norte.

El proyecto ha sido respaldado durante meses por el jefe del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg Johnny Jennings, el fiscal de distrito del condado Spencer Merriweather, la jueza del tribunal de distrito Elizabeth Trosch, entre otros.

El Proyecto de Ley 813 de la Cámara de Representantes creará normas de fianza más estrictas después de que las agencias policiales de todo el estado expresaron su preocupación por las bajas fianzas por ciertos delitos violentos.

“Este es un paso significativo en la dirección correcta y ayudará a hacer de nuestra comunidad un lugar más seguro”, dijo el jefe Johnny Jennings.

Esta ley dará discreción a los jueces para determinar si una persona acusada de ciertos delitos puede ser liberada de la cárcel antes de su juicio.

Esos delitos, según el proyecto de ley, incluyen:

En marzo, Jennings se quejó públicamente después de que un paramédico arrestado por supuestamente agredir a un paciente de 17 años en una ambulancia quedara libre rápidamente.

I am thrilled that HB 813 Pretrial Integrity Act has been officially signed into law today by @NC_Governor! I have worked diligently alongside local and state partners to ensure more accountability in the criminal justice system and pretrial release. pic.twitter.com/B4qbzhm4H0

— Chief Jennings (@cmpdchief) July 7, 2023