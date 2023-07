ncdhhs-sugiere-limitar-consumo-de-pescado-de-cape-fear-river

Charlotte, NC.- Las autoridades de salud de Carolina del Norte recomiendan a sus habitantes limitar el consumo de ciertos pescados de agua dulce de la parte media y baja del Cape Fear River.

La alerta está basada en preocupaciones sobre la exposición al ácido sulfónico de perfluorooctano (PFOS) que se encuentra en las muestras de pescado de esa área, informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina de Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés).

Un comunicado del departamento explica que el PFOS forma parte de un grupo de sustancias químicas denominadas sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), que a menudo se llaman “sustancias químicas permanentes” porque no se descomponen en el medio ambiente.

NCDHHS recomienda limitar el consumo de pesado de Cape Fear River. Los estudios han relacionado el PFAS con varios efectos en la salud, particularmente después de una exposición a largo plazo, señaló.

NCDHHS is recommending limits on consumption of certain freshwater fish from the middle and lower Cape Fear River based on concerns about exposure to perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) found in fish sampled from that area.

