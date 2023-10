Viste de naranja para combatir el acoso escolar

Charlotte, NC.- Las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés) se han unido al Center for Safer Schools del Departamento de Instrucción Pública para celebrar el Día de la Unidad en la lucha contra el bullying.

El miércoles 18 de octubre se alienta a estudiantes y personal a vestir de naranja en un gesto de solidaridad contra el bullying durant el Mes Nacional de Prevención del Acoso Escolar.

Ver más: CMS quiere crear una cultura contra el bullying

El Center for Safer Schools difundirá fotos del personal vestido de naranja en las redes sociales. También instó a todas las escuelas públicas y autónomas de Carolina del Norte a compartir imágenes similares.

El objetivo es crear conciencia sobre la importancia de prevenir el acoso escolar y promover un entorno escolar seguro.

It’s time to be a pumpkin! Wear orange on Wed. Oct. 18 for Unity Day during National Bullying Prevention month. Show your support for safer schools.

Learn more at https://t.co/3EloS7TNei . #bullyingprevention #UnityDay pic.twitter.com/KvmlfQw8Qn

— Charlotte-Mecklenburg Schools (@CharMeckSchools) October 16, 2023