Charlotte, NC.- Una madre hispana y su hija murieron en un accidente de tránsito en el condado Johnston, Carolina del Norte.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jennifer Camillo-Meléndez, de 37 años, y su hija Mikaela Camillo, de 11 años.

Eixela, hija mayor de Jennifer, resultó herida de gravedad al igual que otro familiar identificado como Joel Guadalupe-Figuera, de 48 años.

El hecho ocurrió el viernes 14 de abril en Drag Strip Road en la autopista 242 de Carolina del Norte.

Los reportes indican que las víctimas viajaban en un Jeep Cherokee conducido por Kiara Shalimar Guadalupe-Mercado, de 30 años, quien sufrió lesiones leves.

Madre hispana y su hija mueren en accidente

Medios de comunicación que citan a la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte señalan que supuestamente el Jeep Cherokee pasó una señal de alto y fue golpeado por un camión conducido por Nikin Henry, de 28 años, quien resultó ileso.

La madre hispana y su hija no llevaban puesto el cinturón de seguridad, publicó The New & Observer. Tampoco, la hermana mayor. Todas viajaban el parte trasera del vehículo.

La conductora del Jeep Cherokee está acusada de dos cargos de muerte por vehículo motorizado, dos cargos por no abrochar los cinturones de seguridad de los pasajeros menores de 16 años y un cargo por no detenerse en una señal de alto, precisó WRAL News.

Ayuda financiera

Tras el mortal accidente fue creada una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Alexis Torres, quien perdió a su esposa y una hija en el accidente. Además, su otra hija está grave en el hospital.

“Sabemos que el dinero nunca puede reemplazar la pérdida y el dolor de nuestra familia, pero en este momento es algo pequeño en lo que podemos en ayudar”, publicó en la página de GoFundMe Elizabeth Melendreras, amiga de Alexis Torres.

“Brindar ayuda financiera es un gran gesto de cuidado y será muy apreciado. La pérdida de la familia es insustituible, pero (el dinero) ayuda con el costo de los gastos de viaje y funeral”.

Las personas que deseen colaborar en esta campaña de recaudación pueden ingresar AQUÍ.

