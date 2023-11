latina-elegida-como-asesora-estudiantil-de-la-junta-de-cms

Charlotte, NC.- La latina Ailen De Bonis fue elegida como la próxima asesora estudiantil de la Junta de Educación de las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés).

La joven argentina llegó a Estados Unidos con ocho años de edad. Actualmente está en su año académico Junior (Grado 11) en la escuela secundaria Ardrey Kell.

«Como estudiante que se mudó de Argentina y llegó a Charlotte sabiendo un mínimo de inglés y sin conocer a otros estudiantes, CMS me ha ayudado a convertirme en quien soy hoy», dijo en su solicitud para el puesto.

«Quiero asegurarme de ayudar a otros estudiantes a tener una experiencia educativa increíble como yo», agregó.

La Junta de Educación anunció en su página de Facebook la elección de Ailen De Bonis. Ella fue elegida entre 10 candidatos por un total de 2.105 estudiantes de noveno a decimotercer curso que votaron en las elecciones desde el 23 de octubre al 7 de noviembre.

.@ArdreyKellHS junior will be 2024 student advisor to Board

Ailen De Bonis wants ‘an amazing educational experience’ for all

Ardrey Kell junior Ailen De Bonis was elected the 2024 student advisor to the Charlotte-Mecklenburg Board of Education on Nov. 7.

