Ira en la carretera: Embarazada baleada y dos personas apuñaladas

Charlotte, NC.- Dos incidentes de ira en la carretera ocurridos el jueves en la tarde dejaron tres personas heridas en Carolina del Norte.

Uno de los casos involucra a una mujer embarazada en Raleigh que recibió un disparo en la cabeza en la intersección de Raleigh Boulevard y New Bern Avenue.

A la víctima, identificada como Maya Sherrod, de 25 años, la trasladaron de urgencia a un hospital. Su novio Tyshaun Debnam dijo a periodistas que ella tiene un mes de embarazo y que se enteró ese mismo día.

Debnam cree que un incidente de ira en la carretera desencadenó este hecho.

El sospechoso, Tyler Mack Kirby, de 26 años, fue capturado después de huir de la escena en un operativo en colaboración entre las policía de Raleigh y Garner.

El hombre, que conducía un Dodge Charger, está acusado de disparar contra un vehículo ocupado, delito grave para eludir la velocidad, asalto con un arma mortal y posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente.

El lugar del tiroteo estuvo cerrado durante la investigación.

⚠️ROAD CLOSURE⚠️

Please be advised there is a road closure south of the North Raleigh Blvd. and New Bern Ave. intersection. Both sides with be closed until further notice. pic.twitter.com/AUVVkyYOoN

— Raleigh Police (@raleighpolice) August 25, 2022