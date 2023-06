Charlotte, NC.- Internet gratuito en Charlotte es posible gracias a un programa que busca cerrar la brecha digital en la ciudad.

Se trata del programa de Access Charlotte que originalmente fue lanzado a pequeña escala y ahora ha sido ampliado, anunció la Ciudad de Charlotte en un comunicado.

“Access Charlotte mejorará y se dimensionará para brindar Spectrum Internet y Wi-Fi avanzado gratis a más de 5,000 hogares y 15 espacios comunitarios”.

El programa será implementado en los próximos dos años con fondos provenientes de la Ley de Rescate Estadounidense.

La alcaldesa Vi Lyles expresó que esta iniciativa puede ayudar a resolver una brecha evidente en la comunidad y mejorar la calidad de vida de los residentes.

