Incendio forestal Highland somete al sur de California

Temecula, CA.- El sur de California está sometido al incendio forestal Highland, que es alimentado por los vientos del desierto provocando la evacuación de más de 4.000 personas en el condado de Riverside consumiendo al menos 2.487 acres (1.010 hectáreas).

Según las autoridades, el incendio Highland casi duplicó su voraz tamaño en solo 24 horas, dirigiéndose hacia el oeste, impulsado por los vientos de Santa Ana. Este fenómeno ocurre cuando el aire seco del desierto sopla hacia el océano, creando peligro de incendio al sur de California.

El California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire), informó que el incendio Highland estaba contenido en un 10% hasta el martes 31 de octubre por la noche. Este dato lo ofrecieron luego de atacar al incendio desde tierra y aire con retardante fucsia.

De acuerdo a Thomas Shoots, portavoz de Cal Fire, al menos 1.220 viviendas y 4.270 residentes estaban con instrucciones de evacuación obligatoria. Otras 1.136 casas y 3.976 habitantes tienen advertencias de evacuación.

#HighlandFire off Highland Road and Aguanga Ranchos Road, near Aguanga in Riverside County, is 2,487 acres and 10% contained. In unified command: @CALFIRERRU and @RSO https://t.co/7I9nHWzZLI pic.twitter.com/RKHx56DxHJ

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) November 1, 2023