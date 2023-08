Hospitales demandan a miles de pacientes por deudas médicas

Charlotte, NC.- Hospitales de Carolina del Norte demandaron a miles de pacientes en los últimos cinco años para cobrar deudas por facturas médicas.

En total 7.517 pacientes y sus familiares fueron demandados para cobrar deudas médicas desde enero de 2017 hasta junio de 2022, publicó el Departamento del Tesoro de Carolina del Norte.

Los datos están basados en un estudio conjunto del cuerpo docente de la Facultad de Derecho de Duke y la Oficina del Tesorero del Estado.

Ver más: Madre de niña desaparecida se declara inocente

Muchas de estas acciones legales resultaron en fallos en rebeldía en los tribunales estatales de distrito e incluyeron laudos de cargos de interés del 8% sobre la deuda médica de los pacientes, señala un comunicado.

Los juicios reportaron a los hospitales de Carolina del Norte $ 57,3 millones. El juicio promedio fue de $ 16.623.23, precisa el comunicado.

#NC hospitals sued 7,517 patients and their family members to collect medical debt from January 2017 through June 2022, according to a new study jointly authored by @DukeLaw School faculty and the OST. #ncpol #ncleg #ncga #medicaldebt #hospitals

MORE: https://t.co/p5HAX4uRYB pic.twitter.com/lFwrCvBNiY

— NC Department of State Treasurer (@NCTreasurer) August 16, 2023