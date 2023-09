Hombre de Charlotte condenado por narcotráfico

Charlotte, NC.- Un hombre de Charlotte ha sido condenado a 10 años de prisión por narcotráfico, informó la Oficina del Fiscal del Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Deion Rashaad Thompson, de 29 años, también deberá cumplir cinco años de libertad supervisada, según la decisión del juez de distrito estadounidense Frank D. Whitney.

Durante una investigación en curso sobre el tráfico de drogas en Charlotte, las autoridades identificaron a Thompson como un distribuidor local de sustancias ilícitas, incluyendo fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y base de cocaína.

Ver más: CMPD arresta a oficial de policía de Gastonia

Las fuerzas del orden llevaron a cabo compras controladas de drogas, incluyendo una en una residencia conocida por numerosas sobredosis de drogas, dijo la oficina en un comunicado.

#Charlotte poly-drug trafficker is sentenced to 10 years in prison.

w/ @DEAATLANTADiv @IRS_CI https://t.co/x1BqqOzVIB

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) September 29, 2023