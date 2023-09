CMPD arresta a oficial de policía de Gastonia

Charlotte, NC.- La policía de Charlotte arrestó a una oficial del Departamento de Policía de Gastonia, informaron las autoridades.

La oficial arrestada fue identificada como Xana Dove, de 26 años, informó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Dove fue detenida el jueves 28 de septiembre y acusada de dos cargos de obstrucción de la justicia, conspiración para obtener propiedad con pretextos falsos y presentación de un informe policial falso.

