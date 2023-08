hispano-entre-sospechosos-buscados-por-robo

Charlotte, NC.- Dos sospechosos, incluido un hispano, están siendo buscados por robo en la ciudad de Concord, condado Cabarrus, informaron las autoridades.

Los sospechosos presuntamente están involucrados en el robo de un auto a mano armada en la rampa de acceso de Concord Mills Boulevar a la I-85 Sur, justo después de haber cometido un hurto en una tienda.

El Departamento de Policía de Concord hizo públicas las identidades de los sospechosos y está pidiendo ayuda a la comunidad para capturarlos.

Los sospechosos fueron identificados como Jorge Alberto Rodríguez-Paz, de 36 años, y Heather Denise Wright, de 32 años.

We’re seeking the public’s assistance in locating two suspects wanted in connection with Monday’s carjacking that took place on the Concord Mills Boulevard on-ramp to I-85 South.

Anyone with info is urged to call 704-920-5000, or to remain anonymous, call 704-93-CRIME. pic.twitter.com/FKzkFqUdOD

— Concord, NC Police (@ConcordNCPolice) August 3, 2023