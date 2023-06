Guatemaltecos en Charlotte votaron en elecciones de su país

Charlotte, NC.- Una jornada histórica vivieron los guatemaltecos en Charlotte y las Carolinas cuando participaron por primera vez en las elecciones de su país.

El domingo 25 de julio se realizaron las elecciones para presidente y vicepresidente de Guatemala. Tu Caja Express en la Ciudad Reina fue uno de los dos centros de votación habilidados en Carolina del Norte.

A las 7 am abrió el centro de votación, que tenía dos mesas electorales, e ingresó el primera persona para emitir el histórico primer voto.

Mónica del Cid, representante de Tribunal Supremo Electoral, estaba en Tu Caja Express. “Nosotros estuvimos acá desde las 5 am que nos entregaron las cajas con su marchamo, también vinieron otros representantes del Tribunal Supremo Electoral para constatar que las elecciones fueran transparentes”.

Algunos guatemaltecos asistieron a votar pero no pudieron debido a que no tenían el documento de identidad y no estaban empadronados en las Carolinas.

El proceso que se observó en este centro de votación fue bastante rápido, sencillo y sin filas de personas.

Jeffrey Baldwin, coordinador de la Junta Receptora de Votos, explicó que para votar las personas podían escanear un código QR de orientación que arrojaba información sobre el centro electoral y mesa votación en los que les correspondía ejercer su derecho.

Igualmente, precisaba “en qué página y línea del listado de votaciones se encontraba el nombre de la persona para que cuando se acercara a la mesa, el secretario o presidente verificara su información”.

Una vez marcada la boleta con su opción, el votante la colocaba en una bolsa y completaba el proceso metiendo en tinta su dedo.

En este centro de votación en Charlotte estuvo presente un observador representante de un partido político.

Jorge Ordóñez, observador acreditado, cree que el Tribunal Supremo Electoral hizo en general un buen trabajo y organización en Charlotte. Sin embargo, sostiene que se pudo hacer una mejor campaña de información sobre los sitios de votación. También observó que algunas personas se quedaron sin votar porque “estaban empadronadas en Guatemala y no se pudo hacer el traslado”.

Un sueño cumplido

Teresa Monzón acudió a votar en Tu Caja Express. “Me siento muy emocionada orgullosa de ser guatemalteca. Tenemos 23 años pidiendo el voto en el extranjero, se hizo muy difícil al principio, yo fui una de las que ayudó para que podamos votar en Estados Unidos y me encanta la idea de que hayan escogido a Carolina del Norte”.

La primera vuelta de las elecciones en el cargo de presidente fueron ganadas por dos aspirantes de centroizquierda Sandra Torres y Bernardo Arévalo.

La segunda vuelta electoral será el 20 de agosto y nuevamente el centro de votación en Charlotte será en Tu Caja Express en 701 Atando Av Suite F Charlotte NC 28206.

