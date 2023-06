fin-de-semana-de-calor-en-nc

Charlotte, NC.- El fin de semana largo del 4 de Julio será de calor en Carolina del Norte, alcanzado la temperatura máxima hacia el domingo y lunes.

Manejo de Emergencias de Carolina del Norte en su más reciente informe sobre las condiciones del tiempo también añade que a lo largo del fin de semana continuará habiendo tormentas eléctricas dispersas.

Este viernes hay posibilidad de tormentas severas entre aisladas y dispersas. La mayor amenaza ocurre en la región suroeste del estado. También habrá riesgo moderado de corrientes de resaca y reducida calidad del aire especialmente en la región costera.

Las proyecciones para el sábado a partir del mediodía es que aumente en alguna medida la amenaza de tormentas eléctricas severas. Habrá posibilidades de ráfagas de viento dañinas, granizo de gran tamaño y rayos frecuentes.

Heat index values of 100-110 degrees are expected across much of the state outside of the mountains during the afternoon and early evening hours Sunday and Monday. When outdoors, please remember to stay hydrated and to take breaks in the shade as often as possible. pic.twitter.com/1g9rNkFVJM

— NC Emergency Management (@NCEmergency) June 30, 2023