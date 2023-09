Fin de semana de adopción de mascotas

Charlotte, NC.- La adopción se mascotas siempre será una buena idea para darle un hogar a una mascota. Este fin de semana puedes otorgarle a un animal una familia y una nueva vida.

Diferentes organizaciones y albergues en Charlotte y todo el país tiene jornadas de adopciones continuamente. Es el caso de Best Friends Animal Society con sede en Utah pero con alcance en casi todo el país a través de extensiones y aliados.

El fin de semana nacional de adopción es del 15 al 17 de septiembre Best Friends Animal Society tendrá adopciones gratuitas en diferentes ciudades del país.

Animal Care & Control, una división de la policía de Charlotte, también tiene jornadas de adopción continuamente. De hecho, la próxima será el viernes 15 de septiembre de 11 am a 1 pm en 555 South McDowell Street.

Esta división y muchos albergues del país han estado lidiando de manera permanente con la sobrepoblación en sus sedes. Los llamados a la adopción buscan nuevos hogares para animales que ya no tienen espacio en los refugios.

#NationalAdoptionWeekend kicks off this Friday! 🎉

Make a lifesaving difference: #Adopt — and bring home a dog or cat unlike any other. Together, we’ll bring the entire country to #NoKill2025.

Find a participating shelter or rescue near you: https://t.co/TKnn8u63iv ^kw

— Best Friends (@bestfriends) September 11, 2023