¡En video! Paso de tornado en NC

Charlotte, NC.- Un video que circula en redes sociales del que se han hecho eco medios nacionales muestra el paso de un tornado que causó destrozos esta semana en Carolina del Norte.

Los fuertes vientos de hasta 150 mph dejaron al menos 16 heridos, árboles caídos, estructuras afectadas y cientos de hogares sin servicio de electricidad. Una fábrica de Pfizer quedó destruida.

Ver más: Tornado causó destrozos en NC

Up close look as tornado moves through Nash County in North Carolina yesterday. #Tornado #NashCounty #carolina pic.twitter.com/IRowttjSdw

El tornado tocó tierra al norte de Rocky Mount, cerca de las comunidades de Battleboro y Dortches, afectando los condados Nash y Edgecombe.

En un video que circula en redes sociales se aprecia a una persona grabando desde la puerta de una casa en el condado Nash.

Our prayers go out to those impacted by the tornado in Nash and Edgecombe counties yesterday. The state is working with local officials and providing support. – RChttps://t.co/z22anzSJZd

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) July 20, 2023