en-aumento-robos-durante-reuniones-para-transacciones-online

Charlotte, NC.- Los robos durante reuniones para transacciones en línea van en aumento en la ciudad de Charlotte.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) lanzó la alerta en sus redes sociales y reveló datos sobre este tipo de delitos en una tabla actualizada hasta el 2021.

En el último registro en 2021, este tipo de robos durante reuniones para transacciones de compras en línea, representaron el 11 % de todos los incidentes de robo personal en comparación con el 4 % de 2016.

CMPD alerta que los delincuentes acechan en sitios como Craigslist, OfferUp, Facebook Marketplace y más.

