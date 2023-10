¿Cuándo inicia la temporada de recolección de hojas sueltas?

Kannapolis, NC.- Con la llegada del otoño, la ciudad de Kannapolis se prepara para la temporada de recolección de hojas sueltas, que comenzará el próximo 30 de octubre y se extenderá hasta el 18 de marzo del próximo año.

Kannapolis informó a la comunidad sobre el inicio de la temporada en un comunicado en su sitio web. La cuidad incluyó las directrices de recolección.

Para garantizar una recolección eficiente de las hojas sueltas, se establecen ciertas pautas que los residentes deben seguir:

