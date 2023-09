corte-de-agua-programado-en-el-sur-de-charlotte

Charlotte, NC.- Charlotte Water ha anunciado un corte de agua programado que impactará el área del sur de Charlotte este martes 5 septiembre a partir de las 9 am.

Se espera que esta interrupción en el suministro de agua dure entre 6 y 8 horas.

Una vez que el servicio se haya restablecido, se notificará a la comunidad. “Pedimos disculpas por las molestias que esto pueda causar”, dijo Charlotte Water en su cuenta de Twitter.

— Charlotte Water💧 (@CLTWater) September 4, 2023