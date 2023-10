CMPD: No hay amenazas derivadas del conflicto en Israel

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) está vigilando de cerca el conflicto en Israel para garantizar la seguridad de la comunidad en la ciudad.

A pesar de la situación en curso, CMPD enfatiza que, hasta el momento, no existen amenazas creíbles de violencia en la ciudad de Charlotte.

En sus redes sociales, CMPD hizo en un llamado a la comunidad a expresar sus preocupaciones y opiniones de manera pacífica y respetando las leyes. La seguridad y el bienestar de todos en Charlotte son de suma importancia para el departamento.

El conflicto en Israel tras el ataque de las milicias palestinas de Hamás ha provocado tensiones en diferentes partes del mundo, incluida Queen City. Manifestaciones y expresiones de apoyo a ambas partes han tenido lugar.

Please see an updated response to the ongoing conflict between Israel and Hamas. At this time there are no credible threats of violence in our jurisdiction. pic.twitter.com/Z4HsqJg0Rz

— CMPD News (@CMPD) October 12, 2023