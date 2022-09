Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte te da la bienvenida esta semana como parte de su certificación de Welcoming America.

Este año Queen City fue certificada como “lugar de bienvenida” por la organización luego de albergar la conferencia anual de Welcoming Interactive.

Certified Welcoming es una designación formal de Welcoming America para ciudades y condados. Estos tienen que haber creado políticas y programas que reflejan sus valores y su compromiso con la inclusión de los inmigrantes.

Ver más: Charlotte recibe certificado de lugar de bienvenida

Como parte de Welcoming America, hasta el 18 de septiembre se celebra Welcoming Week y Charlotte forma parte de ello.

En diferentes puntos de la ciudad como Charlotte Airport y 4700 block of Central Ave cerca de Rosehaven Dr. hay nuevos letreros Welcome to Charlotte con la certificación.

Have you seen the new signs around Charlotte? Welcoming Week starts today, and Charlotte is a proud Certified Welcoming City.https://t.co/WV5E5kwhJO

📍Charlotte Airport – leaving the terminal

📍4700 block of Central Ave near Rosehaven Dr. pic.twitter.com/LGi5M24rDX

— HNS Charlotte (@HNScharlotte) September 9, 2022