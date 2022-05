Charlotte recibe certificado de lugar de bienvenida

Charlotte, NC.- La realización de Welcoming Interactive en Queen City trajo la designación de la ciudad de Charlotte como “lugar de bienvenida”.

La conferencia anual de Welcoming Interactive, organizada Welcoming America, pone a oradores y expertos en inmigración, inclusión y pertenencia, al alcance de cientos de asistentes.

En la jornada inaugural del evento que durará tres días en Charlotte se anunció la designación de la ciudad de Charlotte como “lugar de bienvenida” como parte del programa Certified Welcoming.

Welcoming America es una organización nacional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es construir una nación de vecinos fomentando comunidades acogedoras.

And the big reveal: Congrats to #Charlotte for becoming #CertifiedWelcoming! The first in NC & the Southeast 🙌 Thank you @CLTMayor & team @CLTgov – you are examples to us all striving to create more welcoming communities for everyone. #Interactive2022 https://t.co/ybMTsqR9cj pic.twitter.com/FT9HKY1nOh

— Welcoming America (@WelcomingUSA) May 19, 2022